FOTOS: Así fue la fiesta de French Montana con las hermanas Kardashian

Happy birthday baby boy! In only a short amount of time we have created timeless memories. Happy birthday to a man who genuinely lives life to its fullest. “What’s understood doesn’t need to be explained” ? @frenchmontana I can’t wait to celebrate life with you tonight! You deserve it!! ???

Een foto die is geplaatst door Khloé (@khloekardashian) on Nov 11, 2014 at 2:22 PST