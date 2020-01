FOTOS: Los actores detrás de las voces de los personajes de Toy Story

Publicidad















































































































“Toy Story” regresará en 2017 con una cuarta entrega. Pronto podremos ver la película y oír las adoradas voces de nuestros personajes favoritos.

Esta cinta no sería lo mismo sin los actores de doblaje, as personas que prestan su voz para darle vida a entrañables figuras del cine como en este caso el vaquerito “Woody”, el guardián espacial “Buzz Lightyear” y muchos otros más. Celebridades del séptimo arte como Tom Hanks y Tim Allen han sido escuchados por millones de niños alrededor del mundo pero quizá no sabían que ellos le daban vida a los juguetes de Andy.

En la galería de fotos pueden conocer a los actores que prestan su voz a los personajes de las películas de “Toy Story”.

Lea también:

¡Hasta 28 mil dólares! Los 10 autógrafos más caros de la historia

“The Joker” vuelve al cine: Este es el actor que remplazaría a Heath Ledger

Así se veían las famosas colombianas antes de pasar por el quirófano

MÁS DE ENTRETENIMIENTO AQUÍ