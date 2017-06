Jennifer López revela que tiene problemas de autoestima

Publicidad



































Después de cautivar al público con sus movimientos en el video “Booty”, cualquiera dudaría si le dicen que una mujer como Jennifer López tiene problemas de autoestima.

Sin embargo, la actriz y cantante reveló que el motivo por el que sus relaciones fracasaron radicaba en su falta de confianza.

“Tenía confianza en lo que podía hacer. No tenía tanta confianza en quién era o lo que simplemente tenía que ofrecer como una chica” , confesó JLo.

López está promocionando su nuevo libro “True Love”, una autobiografía donde revela algunos detalles detrás de sus fracasos amorosos con Marc Anthony y Ben Affleck.

“La primera persona que aparece y me muestra un poco de amor y me da algo de química, me enamora y ya quiero vivir con ella”, explicó la cantante a la periodista Maria Shriver del programa “Today”.

En meses pasados, Jennifer terminó su relación con el bailarín Casper Smart, desde aquel momento se ha mantenido soltera, sin embargo no se cierra al amor.

“Cuando una persona aparezca yo no diré: ‘Esto es agradable. Vivamos juntos’, más bien: ‘Vamos a conocernos y ver si eres apto y bueno para mis hijos’ Y su enfrentamos problemas le diré ‘¿Vas a encarar las dificultades conmigo?’ Estoy abierta a eso. Estoy abierta al amor, pero ahora siento que es mejor que esté sola por un tiempo y aprenda más de mí misma”, concluyó la artista.

Los invitamos a visitar nuestra galería de fotos, donde podrán encontrar a todos los hombres que conquistaron el corazón de JLo.

