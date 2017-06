J.K. Rowling publica nueva historia sobre universo de Harry Potter

Publicidad



































Con motivo del Día de brujas, la escritora británica J.K. Rowling publicó este viernes una nueva historia sobre el universo Harry Potter a través del sitio Pottermore.

Rowling, en mil 700 palabras, cuenta a los lectores la historia de Dolores Umbridge; la odiada profesora de Defensa contra las artes oscuras, fanática de los gatos y los vestidos con colores pastel. Como recordarán los seguidores de la saga del mago con la cicatriz en la frente, durante la quinto libro “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, Dolores es enviada a Hogwarts por el Ministerio de Magia para que ponga orden en la institución dirigida por Albus Dumbledore.

J.K. Rowling, quien ocupara el puesto 93 en la lista de Las mujeres más poderosas del mundo según la revista Forbes, repasa la historia de Umbridge desde su niñez llena de odio; incluida la forma en que engañaba a los demás diciendo que era de “sangre pura” cuando en realidad es hija de un mago y una muggle. Asimimo, Rowling señala en quienes se inspiró para crear el personaje y explica su personalidad a detalle.

Si quieren leer el cuento corto sobre Dolores Umbridge, lo pueden hacer en Pottermore si tienen una cuenta. De lo contrario, en Today.com también está disponible pero en inglés.

