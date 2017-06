FOTOS: Ninel Conde presentó a su hijo Emmanuel en Instagram

#family #love #BbEmmanuel 5 días de nacido. Gracias a Dios por este regalo tan hermoso, me siento muy feliz y agradecida por la dicha de poder volver a ser madre! Ahora de un varón hermoso. Gracias @giomed1 ?. #BbEmmanuel

A photo posted by Ninel Conde?sitio Oficial (@ninelconde) on Oct 10, 2014 at 3:09pm PDT