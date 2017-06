Las 43 fotos más divertidas de Snoop Dogg para celebrar su 43º cumpleaños

Publicidad



















































































El 20 de noviembre de 1971 nació el rapero Calvin Cordozar Broadus Jr, mejor conocido como Snoop Dogg.

Su apodo surgió luego de que su madre lo comparara con el personaje ‘Snoopy’ de la tira cómica Peanuts.

Inició su carrera artística bajo la tutela del productor Dr. Dre. En 1993 lanzó su primer álbum Doggystyle, que lo colocó en el primer puesto de la lista Billboard de música hip hop.

Actualmente, cuenta con más de 14 ábumes a lo largo de su carrera y es intérprete de temas como What’s my name?, Vapors, The Diggfather y Snoop Dogg.

El rapero también ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en el películas como: Reincarneted (2012), “Scary Movie 5” (2013) y “Turbo” (2013).

Ahora, para celebrar sus 43 años, en la galería de fotos les mostramos las imágenes más graciosas que Snoop Dogg comparte desde sus redes sociales.

