No es una, son tres nuevas películas sobre el universo de “Harry Potter”

Parece que el universo de “Harry Potter” todavía tiene muchos secretos para compartir con el mundo de los mortales.

Kevin Tsujihara , el CEO de la casa productora “Warner Bros”, anunció que el spin off será una trilogía, además de revelar que el guión será escrito por J.K. Rowling.

“J. K. Rowling tiene una visión para esta extensión de la franquicia, y por primera vez, ella está escribiendo el guión de que ella cree que es, al menos, una trilogía”, mencionó Tsujihara en una conferencia de prensa.

Por otra parte, el filme será dirigido por David Yates, director de las últimas cuatro películas de la franquicia de ocho partes.

“Fantastic Beasts and where to find them” es un libro cuyo protagonista es Newt Scamander, un especialista en las criaturas mágicas que existen en el universo de Potter. La obra literaria fue publicada en 2001 y se planea que el filme se estrene en noviembre de 2016.