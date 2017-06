FOTOS: Así lucen estás famosas después de sus cambios de look

Publicidad



























Recientemente, Beyoncé apareció con un nuevo corte de cabello que la ha convertido en la mujer más criticada de las últimas horas.

La cantante de 35 años ahora luce un look como el de Bettie Page y aunque su asesor de belleza aprobó el cambio, en redes sociales los usuarios aprovecharon para usar su nueva imagen en diferentes memes.

La ex “Destiny Child” no es la única que ha causado controversia con algún corte nuevo, por ello en la galería les presentamos a esas famosas que cambiado de look para lucir desastrosas.