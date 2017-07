Amanda Bynes acusa a su padre de abuso sexual en Twitter

Publicidad















































I need to tell the truth about my dad — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

My dad was verbally and physically abuse to me as a child — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

He called me ugly as a child and then asked me if I wanted to have sex with him and i did not know how to respond and I said no and then — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

I was forced to live with my dad which was a total nightmare — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

My dad fondled himself in front of me so many times that i started recording him on my phone in hopes of catching him — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

saying or doing something inappropriate around me so I could get him arrested & put in jail for the rest of his perverted life — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

My mom knows that my father’s literally and physically incestual towards his own daughter and the fact that she never called the police on — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

Him embarrasses me to no end — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

So, today I am meeting with a lawyer to get a restraining order against my dad — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

I cannot hear the sound of His incestually charged voice ever again and I’m just being honest — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

I will not be manipulated or brainwashed by anyone anymore — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

So let me live my own life free of unhappiness and misery — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

So call me what you want but please do not call me crazy or insane because that’s a joke — amanda bynes (@amandabynes) October 10, 2014

El día de hoy, en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Amanda Bynes acusó a su padre de abuso sexual.

Pueden leer las acusaciones de la perturbada actriz a continuación:

“Debo decir la verdad sobre mi padre”

“Mi padre abusó de mí de forma verbal y física cuando era una niña”.

“Me llamó fea y me preguntó si quería tener sexo con él y no supe cómo responder y dije que no y entonces (sic)”.

“Me obligaron a vivir con mi papá y fue una pesadilla”.

“Mi papá se tocó a sí mismo frente a mí tantas veces que comencé a grabarlo con mi teléfono esperando sorprenderlo”.

“diciéndome o haciéndome algo inapropiado para que fuera arrestado y llevado a prisión por el resto de su vida”.

“Mi mamá sabe que mi papá ha sido incestuoso con su propia hija de forma literal y física y el hecho de que nunca llamó a la policía (sic)”.

“Me avergüenza de sobremanera”.

“Así que hoy me encontraré con un abogado para obtener una orden de restricción contra mi padre”.

“No puedo volver a oír su incestuosa voz y solo estoy siendo honesta”.

“No seré manipulada y nadie me volverá a lavar el cerebro”.

“Así que déjenme vivir mi vida libre de tristeza y miseria”.



“Llámenme como quieran pero por favor no me llamen loca porque eso es una broma.

Bynes comenzó a actuar de forma errática recientemente. “Radar Online” reportó que la madre de la actriz deseaban obtener su tutela, pero el padre de Bynes la detuvo.

Es imposible determinar si sus declaraciones son reales o si son producto de la enfermedad mental que supuestamente padece la famosa mujer.

