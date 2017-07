Ahora Amanda Bynes quiere estudiar psicología

Publicidad

























Don’t believe anything the tabloids are saying about me. They dislike me for some odd reason & they continue to insult me everyday. — amanda bynes (@amandabynes) octubre 7, 2014

I’m transferring to NYU or Columbia from FIDM to study psychology, so you’ll see me in New York if you live here but I HATE stalkers! — amanda bynes (@amandabynes) octubre 7, 2014

Amanda compareceu a uma festa, promovida pela Nylon Magazine para homenagear a cantora Charli XCX em Nova York. pic.twitter.com/EuY1dbJWKP — Amanda Bynes Brasil (@AmandaBynes_Br) octubre 7, 2014

Amanda Bynes no ha dejado de causar polémica desde que fue detenida por conducir bajos los efectos de las drogas.

La actriz regresó a su cuenta de Twitter @amandabynes para anunciar que planea vivir en Nueva York y estudiar psicología.

“Me verás en Nueva York si vives aquí, no me gustan los acosadores”, escribió después de mencionar que los tabloides están publicando notas que no tienen ninguna relación con ella: “Les disgusto por alguna razón”.

Ahora, el sitio E! News reportó que Bynes fue vista en el evento “It Girl Prom”, de la revista “NYLON”, en el club nocturno Gilded Lily, también en Nueva York, donde le pidió a un fotógrafo que borrara sus recientes fotos.

Para desgracia de Amanda, un par de fotos lograron publicarse y se las compartimos en la galería de imágenes.