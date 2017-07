Ben Affleck mostrará todo: “Mi pene se ve mejor en 3D”

Publicidad







































En entrevista con MTV, Ben Affleck habló sobre Gone Girl, la próxima película que protagonizará. El actor confesó que en esta cinta se dejará ver completamente desnudo: “Mi pene está ahí. Es un pene de IMAX. Deben pagar 15 dólares para verlo en 3D […] es mejor en 3D”.

Affleck advirtió a la audiencia que, durante la filmación de la cinta: “Hacía mucho frío”. Así que pidió que la gente reservara sus juicios sobre el tamaño de su órgano.

El actor añadió: “David [Fincher, director del filme] me dijo desde el principio que esta era una cinta donde se verán mis verrugas y todo lo demás. Me advirtió que no podía ser vanidoso”.

