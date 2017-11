El emotivo adiós de Robert Downey Jr. a su madre

Publicidad



















Robert Downey Jr. publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook como homenaje a su madre, Elsie Ann Downey, quien falleció el pasado 22 de septiembre a los 80 años de edad. “Si alguien por ahí tiene una madre y no es perfecta, por favor llámenla y díganle que la quieren de cualquier forma”, escribió el actor.

Downey reveló los momentos difíciles que tuvo que vivir su madre: “A mediados de los 70, la adicción a las drogas atrapó a muchos artistas. Ella era alcohólica… A medida que su matrimonio iba sufriendo, ella siguió trabajando, pero no por mucho tiempo. Un papel recurrente en Mary Hartman, Mary Hartman (76-77) fue su último trabajo remunerado… Algo que no le preocupó, ya que ella lo habría hecho gratis”.

La madre del actor participó en las películas “Moment to Moment” y “Chafed Elbows” y logró superar su adicción al alcohol. “En los 90, ya había tenido suficiente y tomó un tratamiento. Logró estar sobria. Justo a tiempo para poder disfrutar varias décadas de dolencias de corazón” , reveló su hijo.

El actor también escribió que su madre lo ayudó a superar sus adicciones: “En el verano de 2004 me encontraba en mal estado. Ella apareció de la nada y yo admití todo. No recuerdo qué dijo pero no he bebido o consumido desde entonces”.

“Mi ambición, tenacidad, lealtad, estados de ánimo, éxito, mi carácter pasivo-agresivo y mi fe… Todo se lo debo a ella y no lo aceptaría de ninguna otra manera”, escribió y añadió: “Fue mi modelo a seguir como actor y una mujer que consiguió estar sobria y se mantuvo así”.