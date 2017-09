Norma Nivia, la mano derecha de Griselda Blanco en ‘La viuda negra’

Publicidad





DATO ‘La viuda negra’ es una serie dramática, compuesta por 80 capítulos grabados en locaciones de Colombia y Estados Unidos.

‘La viuda negra’ es la versión libre del libro ‘La patrona de Pablo Escobar’ de José Guarnizo, basada en la historia de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, más conocida como “La reina de la coca”.



Norma Nivia interpreta a ‘La alemana’, una mujer que se convierte en la mano derecha de Griselda Blanco. En entrevista con PUBLIMETRO, la actriz defendió la temática de la serie y reveló detalles sobre su personaje.



Griselda Blanco fue una mujer muy poderosa en el negocio del narcotráfico ¿Qué sabía de ella antes de grabar la serie?

“Desconocía un montón de cosas, de hecho casi todo. Apenas me llamaron para el casting investigué y me sorprendió todo. Vi los videos de ella en Internet y conocí muchas cosas de su vida personal”.



¿Encontró algo positivo dentro de todas las cosas malas por las que se le acusó?



“Es increíble su historia que viene marcada de tragedias desde niña. No quiere decir que eso justifique lo que hacía, como no valorar la vida humana, asesinar y todas las cosas que hizo terribles. Pero tuvo una vida muy dura y eso me llamó mucho la atención. A ella de pequeña le pasaron muchas cosas y de ahí nace ese carácter tan fuerte, cuando naces en un mundo tan hostil, este es el resultado. Hay gente que logra salir adelante y cambiar esta realidad y otra, como le pasó a ella, que se deja llevar de la maldad y sigue así el resto de su vida”.



Las series sobre narcotráfico son muy criticadas por la audiencia ¿Cómo defiende la temática de ‘La viuda negra’?



“Eso es algo para mí muy irónico. Con muchos actores venimos hablando de eso, la gente se queja por estos productos, pero los siguen consumiendo. Hacen un ‘Capo 3’ y lo ven como nunca. No somos los actores los que decidimos hacerlo, es el público el que escoge qué quiere ver. Si la gente estuviera aburrida de tanto narcotráfico simplemente no tendría rating y las productoras tendrían que buscar nuevos temas. En un país como Colombia desafortunadamente tenemos muchas historias de este tipo qué contar”.



¿Por qué revelar la historia de esta mujer en televisión?



“Yo no siento que esta sea una serie solo de narcotráfico. Es más una versión de lo que fue la vida de una mujer que hizo cosas malas y hace parte de la historia, no tenemos por qué ocultársela a nadie”.



La hemos visto haciendo diferentes papeles en televisión. ¿Esta vez será la buena o la mala de la historia?



“No soy la villana de la historia pero sí hago cosas malas. La serie se divide en dos partes. Una que muestra a Griselda Blanco joven cuando inició en el negocio del narcotráfico y en ese momento es que entra mi personaje. Yo soy la mano femenina de la protagonista y la encargada de reclutar a las mulas que van a llevar droga a Estados Unidos.

Esta serie ya se grabó hace varios años y la hemos visto haciendo mucho teatro ¿Tiene algún otro proyecto en televisión?



“Se viene ‘La fiesta del chivo’, una serie basada en la novela de Mario Vargas Llosa que tiene el mismo nombre. Cuenta la vida del dictador Rafaél Leonidas Trujillo, una persona muy cruel y sanguinaria. Mi personaje es una actriz de Hollywood que tiene un papel muy importante en la vida de los protagonistas. No les puedo adelantar más”.