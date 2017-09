Hinchas del Real Madrid no quieren al "Chicharito"

Publicidad



















Prefiero a Morata, que al Chicharito #Decepcion — Florentino Perez (@UnMerengue) agosto 31, 2014

“Daré lo mejor de mi para mantener las bancas calientitas” —Chicharito Hernandez, en su llegada al Real Madrid. pic.twitter.com/4J45fNIFA8 — FAN10 (@SoyFan10) agosto 31, 2014

Chicharito por Falcao es como cuando uno va a la tienda por Coca Cola, cuenta las monedas y le toca pedir Big Cola. — WILMER, THE CREATOR (@callatewilmer) agosto 31, 2014

El traspaso del Chicharito al Real Madrid, ha superado por mucho a la contratación del mexicano Munez unos años atrás pic.twitter.com/vR8iVdkJCA — Javi Noble♕ (@Javisness) agosto 31, 2014

Otro ejemplo más!!

“@rafiqui83: noooooooooooo Florentino

noooooooooooo Florentino

Chicharito NOOOOOOOOOO

@RMADRIDFC @realmadrid“ — REAL MADRID ONLINE (@RMADRIDFC) agosto 31, 2014

El día de hoy se reveló que Javier Hernández es el nuevo refuerzo del Real Madrid. Inmediatamente después del anuncio, las redes sociales comenzaron a polemizar . Muchos se han burlado diciendo que el “Chicharito” llega de la banca del Manchester United a la banca del Real Madrid.

Y es que no es un secreto que el delantero mexicano no está en su mejor nivel: no lució en el Mundial de Brasil y no figuró en los últimos momentos que pasó con el equipo inglés. Por eso sorprende que el Real Madrid haya apostado por él y la polémica no se ha hecho esperar.

Los hinchas del equipo merengue han criticado al delantero mexicano a través de Twitter. Algunos dicen que solo servirá para calentar bancas y otro s se quejan de su llegada. Aseguran que, con la salida de Ángel Di María, habría sido mejor llevar a Radamel Falcao al equipo.

Pueden leer los mensajes de los hinchas disgustados a continuación: