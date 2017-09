Los 9 fracasos amorosos de Britney Spears

Publicidad























Britney Spears saltó a la fama cuando caminaba por los pasillos de la escuela cantando “Baby one more time”. Tenía 16 años y era una dulce adolescente que cautivó miles de corazones. Sin embargo, su corazón está roto… y es que en el amor no ha tenido suerte.

A sus 32 años, la cantante de pop tiene dos matrimonios fallidos (uno de ellos duró 55 horas) y dos hijos. No ha sabido encontrar al hombre ideal con el que pueda estar toda su vida.

Sin embargo, hubo un momento que parecía que la cantante podría llegar a encontrar a su “príncipe azul”, pero hagamos un repaso por los hombres que han pasado por la vida de Britney.

Justin Timberlake: se conocieron en “Mickey Mouse Club Diney” cuando eran niños. Su relación sentimental inició a fines de los 90 y terminó en 2002 bajo rumores de infidelidad, aunque nunca se confirmó. Cuando Justin lanzó el sencillo “Cry me a River”, un año después de la ruptura, se especuló que la letra de la canción iba dedicada a Britney y a su supuesta infidelidad. La historia cobró importancia cuando Justin estrenó el videoclip y en él aparecía un “clon” de la cantante.

Colin Farrell: su relación siempre fue un rumor, nunca se confirmó, pero había una química especial entre ellos. Britney acababa de romper con Justin y su virginidad era tema de debate en todos los medios estadounidenses, después de que el cantante dio una entrevista a Barbara Walters en la que confesó que él había sido el primero. Poco después la cantante se presentó en el estreno de la película La prueba, en California, junto a Colin Farrell.

Nick Carter: solo fueron fuertes rumores, la princesa del pop y Nick Carter, miembro de los “Backstreet Boys”, se dejaron ver juntos varias veces, pero nunca confirmaron su relación.

Fred Durst: el miembro de Limp Bizkit no se pudo resistir a los encantos de Britney Spears. Fue de estas relaciones cortas, pero intensas, solo duraron un par de meses.

Jason Allen Alexander: Era uno de sus mejores amigos de toda su vida y en un momento de locura, Britney Spears y Jason Allen Alexander se casaron en Las Vegas, tras una noche loca. Pocas horas después decidieron separarse. Fue un matrimonio fugaz de 55 horas.

Guillermo de Inglaterra: En 2004 hubo rumores sobre un romance entre la princesa del pop y el heredero a la corona. Con la inestabilidad sentimental que caracteriza a la artista, no le hubiese hecho muy feliz a la reina de Inglaterra.

Kevin Federline: Se casaron en septiembre de 2004, un año después nació su primer hijo, Sean Preston, además durante 2005 la pareja estrenó en la televisión su propio reality, en el que contaba el inicio de la relación. En septiembre de 2006, nació su segundo hijo, Jayden James, poco después llegaría la separación, lo cual significó el declive de la cantante: salidas nocturas, entradas y salidas de clínicas de reahabilitación, cambios de look, todo esto le hizo perder la custodia de sus hijos.

Jason Trawick: su ex representante y Britney iniciaron una relación en 2009. Se comprometieron en 2012, pero el amor se acabó en 2013 y al final, no hubo boda. Sin embargo, Jason le dio estabilidad a la vida de la cantante.

David Lucado: Después de una relación de 18 meses, Britney Spears anunció en que está sola y sin compromiso, luego de que se conociera a luz un video en el cual su ahora ex novio, David Lucado, aparece bailando y besándose con otra mujer.