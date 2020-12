El profesor de inglés y youtuber que publicó su nuevo libro que trata sobre aprender un nuevo idioma

Alejandro Lopera, más conocido en youtube como Alejo Lopera, es un Youtuber/Profesor con más de un millón de suscriptores que tiene como finalidad enseñar inglés al público de una manera dinámica. En esta ocasión nos presenta su libro ¿Por qué todos saben inglés menos yo? una guía práctica de 9 capítulos enfocados básicamente en que las personas puedan mejorar su inglés.

Después de evaluar las difultades que los colombianos referencian a la hora de aprender inglés, Alejandro decidió plasmar toda su experiencia como profesor de este idioma en este libro donde además de encontrar ejercicios prácticos las lectores podrán poner en práctica claves para aprender este idioma como la motivación, perseverancia y los métodos exactos para lograr los mejores resultados.

“Lo más importante es perder el miedo para hablar el inglés y esa es una de las preguntas más recurrentes de mis estudiantes, por eso durante la lectura podrán identificar porque se bloquean las personas y lo más importante cómo se pueden desbloquear esos miedos para que se vayan y de esta forma avanzar”. asegura Lopera.

Aparte de los capítulos con información destacada y relevante para el proceso de aprendizaje, se pueden encontrar lecciones y ejercicios para que de una forma pragmática las personas pongan a prueba su conocimiento, códigos QR que los llevan directamente a videos explicativos y estrategias de auto aprendizaje efectivo.

SINOPSIS

Si por tu cabeza en pasado frases como: " el inglés no es para mí", " a mí no me entra en inglés", " hablar inglés me da miedo", " habrá una forma de aprenderlo más rápido ?" , " Quiero aprender el idioma por mí mismo", este libro es para ti. "¿Por qué todos saben inglés menos yo?" es una guía para que mejore sustancialmente tus habilidades con ejemplos y teorías claras además es una fuente de motivación para que nunca te desanimes al estudiarlo y sepas, paso a paso, que debes hacer si estás en un curso o decides estudiarlo por tu cuenta.