Así es el cartel oficial del Carnaval de Blancos y Negros en Pasto 2021

¿Qué lo motivó a participar en el afiche del Carnaval de Negros y Blancos?

El querer cumplir un sueño. En años pasados había estado en las diferentes exposiciones mirando todas las propuestas para otras ediciones y fue ahí donde nació el interés de participar. Este año finalmente me sentí motivado y tomé la decisión de presentar mi propuesta.

.

¿Dónde nace la inspiración para la realización del diseño?

La inspiración nace de la percepción, el amor a ese sentir que llamamos Carnaval y la experiencia. Anteriormente yo había participado en diferentes modalidades como la ‘carroza no motorizada’ con el maestro Homero Saavedra, en disfraz individual con el maestro David Miramag y en colectivos coreográficos con la fundación cultural Indoamericanto. Así que fue el resumen de lo que he vivido en estos siete años con el Carnaval los que me inspiraron para elaborar la composición que se puede ver en el afiche.

¿Cuáles fueron los elementos a tener en cuenta para la composición?

Principalmente fue el apropiarme de elementos y colores propios de nuestro carnaval. Vemos a la mujer como figura principal teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan dentro y fuera del evento. El collar es una analogía donde las formas geométricas representan aquellos pueblos del departamento. Los accesorios están inspirados en los danzantes quienes con sus manos forjan los tejidos en lana, mientras las fajas y borlas nos recuerdan las prácticas que realizaban los abuelos. El tocado representa la naturaleza donde el león dormido aparece como guardián de nuestro pueblo y el jaguar simboliza la fuerza y el poder. El toque final del diseño lo dan las alas que aluden a ese vuelo creativo, a la magia, la belleza y la metamorfosis del Carnaval.

¿Qué efecto quiere generar en las personas que vean el afiche?

La idea es que el afiche cause ese sentido de apropiación, de sentir la magia y la alegría que nos genera el Carnaval. Que con los colores haya un desborde de emociones, y la imagen sea un reflejo de nuestra hermosa cultura.

¿Cómo puede resumir esta experiencia?

Mi percepción hacia el desarrollo del afiche es muy gratificante ya que de una u otra manera estoy aportando y haciendo parte de la historia, pues dadas las circunstancias por las que estamos pasando no se va a desarrollar un carnaval como lo conocemos. Para mí significa hacer parte de este proceso de reinvención. Presentamos a ustedes “Regocijo”, el Afiche Oficial de nuestro Carnaval de Negros y Blancos 2021, una obra que nos invita a proteger nuestra vida, la vida de nuestros cercanos, la vida de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.