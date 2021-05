Certificaciones digitales abren camino un mercado laboral cada vez más competitivo

Las certificaciones digitales que ofrecen empresas como Google o Microsoft se convirtieron, tras la pandemia, en un pequeño oasis en el desierto de problemas provocados por la crisis económica que dejó el Covid-19 en el mundo. Miles de personas, que perdieron sus empleos, encontraron en estos cursos un “botón” para reiniciar su vida y trabajar en sectores nuevos, distintos y quizás mejor remunerados, lo cual produce un pequeño sismo a la educación tradicional y a la búsqueda de empleo a futuro.

De acuerdo con el estudio “El Futuro de los Empleos 2020” del Foro Económico Mundial, cerca del 50% de los trabajadores actuales deberán actualizar sus conocimientos antes del año 2025, algo que se ha acelerado con la pandemia y la normalización de la vida digital.

En este sentido, en marzo pasado, Google informó que abría las inscripciones para sus más recientes certificados de carrera. Se trata de cursos en campos como el análisis de datos, gestión de proyectos y diseño de experiencia de usuario (UX). “También estamos anunciando una nueva Certificación de Desarrollador Asociado de Android. Con 1.3 millones de puestos de trabajo abiertos en estos campos ahora mismo en los Estados Unidos, esta oportunidad es significativa”, destaca Google en su sitio web.

“Lo que estamos viendo es una mega tendencia que ya tenía tiempo, que es la educación a distancia. Como todos lo sabemos, con la pandemia no sólo se aceleró, sino que se disparó a niveles muy altos”, explica a PUBLIMETRO Rafael Pazarán Reyes, Jefe de la carrera de Tecnologías de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, en México. “Empresas como Microsoft y Google detectaron a millones de personas a nivel global sin trabajo, derivado de la pandemia, y esta es una respuesta a ello”, explicó.

Entre los contras que tienen estos cursos, es que sus beneficios pueden ser solamente a corto plazo o no sean suficientes para generar profesionales. “Lo que ellos promueven es que esto le va a dar empleos a personas que no necesariamente tienen un título universitario. Esto puede ser muy bueno, para la gente que quiera tener trabajo, pero no generará trabajadores con criterio ni el pensamiento crítico, por ejemplo, para dirigir un proyecto”, explica Pazarán.

“No necesariamente van a sustituir al profesionalismo de la Universidad. Efectivamente, son muy ágiles, pero sólo pueden darle una perspectiva para seguir aprendiendo a las personas con bajo nivel de estudios en el tema”, explica Pazarán. Además, la relevancia de estos cursos tendrá una duración aproximada de dos o tres años. Esto significa que al final de ese tiempo, tendrán que volver a cursarse.

“Esto no quiere decir que estos cursos no funcionen. Claro que sí sirven”, explica Pazarán, quien señala que son parte de una nueva megatendencia llamada “micro aprendizajes”, que tiene como beneficio dar nuevas capacidades –instantáneas y continuas– a los profesionistas.

Para el académico, “todos debemos subirnos a ese tren”, ya que serán un diferenciador a futuro para los reclutadores, al momento de buscar trabajo. “Lo que estamos viendo es un cambio de timón muy interesante y también un aliciente para todas las personas. Con la digitalización, hoy por hoy, todas las carreras van a ser obsoletas. ¿Cómo las actualizamos con estos micro aprendizajes?”. Por tal motivo, tomarlos es clave, ya que ayudarán a las personas a empoderar su carrera “y a hacer una actualización de su perfil profesional, ya que son cosas que no existían hace tiempo”, finaliza Pazarán.

LAS CLAVES

Además de las promovidas por Google, Microsoft y otras empresas, existen alrededor del mundo decenas de páginas de cursos impartidos por grandes universidades del mundo. Algunos ejemplos son:

METRO LEARNING (recomendada: ¡y es gratuita!) https://metrolearning.co/

Edutin Academy https://edutin.com

Coursera https://www.coursera.org

Google Actívate https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses

Udemy https://www.udemy.com/courses/it-and-software/it-certification/

Edx https://www.edx.org

LinkedIn Learning https://www.linkedin.com/learning/