Con conmovedora campaña se busca mostrar la realidad de los domicilios.

Desde abril de este año, el término “domicilios” fue buscado por 220% personas más en Google y, en promedio, se calcula que las aplicaciones que facilitan este servicio han crecido al menos un 30% en lo que va de año, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

El aislamiento preventivo profundizó la aceptación de las plataformas que permiten la conexión entre un restaurante, un domiciliario y un comensal, volviéndose en una alternativa para que los primeros garanticen flujo de caja y pudieran mantenerse a flote durante los cierres decretados por las autoridades tanto nacional como locales, mientras los entregadores generan ingresos y las personas matan sus antojos.

Este incremento intempestivo en la cultura del domicilio a través de plataformas ha representado retos reales para domiciliarios, restauranteros y comensales por igual. Sobre todo, porque la bioseguridad y distanciamiento social se volvieron una variable más en la cadena de reparto, que ya estaba compuesta por tiempo de entrega, presentación y precio.

Pero… ¿cuál es la realidad detrás de cada entrega?

iFood, la empresa de delivery de comida líder en América Latina, con más de 40 millones de entregas al mes, quiere mostrar la otra cara de la moneda en Colombia con su campaña Llegó iFood, llegó la comida, la primera cruzada en el sector que pinta el domicilio de verdad, y las caras detrás de él.

Los colombianos podrán ver fotos y videos que retratan restaurantes, domiciliarios y comensales de verdad, independientemente del resultado de la entrega. Es decir, verán el proceso totalmente humanizado.

“Nosotros queremos mostrar que detrás de los domicilios hay personas reales, que están dispuestas a aprender y a trabajar duro para que todo funcione. Queremos escuchar a nuestros clientes y constantemente buscar mejorar” afirmó Tiago Luz, Country Manager de iFood para Colombia.

Con testimoniales y experiencias reales, la compañía retrata el proceso. Lo bueno y lo que hay por mejorar. “Un día, una usuaria me cambió cinco veces el lugar de entrega del domicilio; cuando llegué la comida estaba fría y la cliente molesta” nos contó Richard Portera, un domiciliario en Barranquilla. “Hace un par de días estaba lloviendo durísimo, yo estaba en el occidente, y una señora me ayudó con un paraguas porque me vio empapada. Cuando le entregué la comida al cliente, me agradeció con propina de 5 mil pesos” también agregó una domiciliaria en Bogotá.

Historias como estas son las que cuentan Llegó iFood, llegó la comida, la última apuesta de la aplicación para mostrar su propuesta de valor para el mercado local, y la diversidad de sus clientes. “Acá hay todo tipo de comensales, tanto aquellos que se emocionan al tener un plato al frente, como los que necesitan opciones prácticas para recargar energías. Esta campaña es el inicio de una revolución, la de la alimentación. Queremos desafiar el status quo de la categoría y ser los mejores, porque la industria ha tendido hacia la atomización de su oferta y ha dejado de lado el respeto a la comida y la humanidad detrás de ella” agregó Luz.

La plataforma de origen brasilero se encuentra en un plan de expansión en el país, con una inversión superior a los 25 millones de dólares. En lo que va de año han crecido más del 60%, cuentan con 12.400 restaurantes y más de 22.000 domiciliarios inscritos en 33 ciudades del país, esperando volverse la aplicación preferida de los colombianos en domicilios de comida.

Además, están enfocados en crecer en Bogotá, Medellín y Cali / solidificar Barranquilla y Bucaramanga. También desean abrir más ciudades, en diciembre abrimos 6 (Cartagena, Cúcuta, Bello, Palmira, Soacha y Chía), generando 150 vacantes disponibles en todas las áreas.

¡Al llegar a tu casa la comida se transforma en algo maravilloso! Y hay miles de historias, sueños y personas antes de que eso ocurra.

