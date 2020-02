¿Por qué es importante asegurar un vehículo en Colombia?

Tener un carro es el sueño de muchas personas una vez inician su vida laboral y comienzan a tener ingresos. Junto con este sueño, las personas deben adquirir un seguro que proteja su inversión, por lo cual es importante, con la adquisición del vehículo, (no necesariamente nuevo) cuidar que esté bien, asegurándolo contra daños, averías, inconvenientes o accidentes causados por terceros.

Para tener una idea, el mercado de vehículos nuevos en Colombia cerró con un balance muy positivo en 2019 con 263.684 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 2,7% frente a 2018, según informó la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS).

Sin embargo, datos de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en 2019 en las cinco principales ciudades del país demostró que tan solo el 16% de los usuarios de carro tiene en cuenta la seguridad del vehículo al momento de comprarlo.

Y esto no es lo más preocupante, porque según pruebas realizadas por Latin NCAP (2010–2019), siete de los diez modelos de carros más vendidos en Colombia en 2019 son de baja seguridad, lo cual significa que ponen en riesgo a los ocupantes del carro y a las personas fuera de él.

A esto se suma que algunas personas piensan que asegurar un vehículo, luego de adquirirlo, no es una necesidad, pero lo cierto es que no se imaginan los beneficios y coberturas que pueden llegar a tener al asegurar su inversión (el vehículo), teniendo en cuenta que, aunque no es obligatorio, el no tenerlo puede causarle un problema mayor en caso de algún inconveniente con el mismo.

Por esta razón y como dice un típico refrán colombiano, “es mejor curarse en salud”. Y la mejor forma de hacerlo con su auto es adquiriendo un Seguro Todo Riesgo que lo proteja contra cualquier daño o situación que pueda afectar su patrimonio o a otros.

Es allí cuando La Agencia de Seguros Falabella toma relevancia, ya que es una de las Agencias de Seguros que ofrece este producto en el mercado, otorgando a las personas que lo adquieren coberturas como: grúa por avería o accidente, asistencia en viaje (Carro taller), conductor elegido, entre otras.

Adicionalmente, es importante conocer los tipos de daños más comunes que puede tener con su vehículo y que están cubiertos con este tipo de seguros:

Pérdidas parciales: Son aquellos daños que pueda sufrir su carro o moto, por responsabilidad del propio asegurado, o de un tercero, los cuales no superan más del 75% del valor comercial del vehículo.

Pérdida total: Cuando la reparación de los daños ocasionados al carro o a la moto, superan el 75% de su valor comercial.

Responsabilidad Civil: Se encarga de cubrir los gastos por daños a terceros, ya sean materiales o a personas, provocados por el auto o la moto asegurada.

¿Cuáles son las ventajas que tengo al contratar este seguro?

Lo primero, y tal vez lo más importante, es que con un seguro auto contra todo riesgo usted va a tener la posibilidad de solicitar cualquier reparación sobre el vehículo asegurado en caso de un daño pagando un valor mínimo por el arreglo comparado con el mercado.

Así mismo, es vital contar con compañías aseguradoras que le den al cliente la confianza y acompañamiento que tanto espera en una eventualidad. En el caso de La Agencia de Seguros Falabella, son seis Aseguradoras que respaldan su gestión: Axa Colpatria, La Equidad Seguros, SBS, HDI Seguros, Seguros Mundial y Sura.

La atención es otro de los aspectos que los conductores priorizan a la hora de adquirir un seguro y La Agencia de Seguros Falabella ofrece asesorías en call center, puntos físicos de venta (70 entre ciudades y municipios colombianos) o a través de nuestro asesor en WhatsApp al número +57 1 587 8001 y así al momento de tener alguna inquietud con su vehículo puedan recurrir a cualquiera de los canales y resolver las inquietudes.

Ahora bien, si lo que quiere es aprovechar la tecnología, hoy en día es posible cotizar este seguro por internet, donde podrás comparar las diferentes aseguradoras, planes y/o coberturas para el seguro de auto todo riesgo y escoger la mejor, eso sí, con el respaldo de La Agencia de Seguros Falabella, ingresando a www.segurosfalabella.com.co

¿Y los planes?

Las necesidades de todos no son las mismas. Por esa razón, y en busca de satisfacer los requerimientos de cada uno, la variedad de planes es esencial para que cada conductor elija el que más se ajuste a sus necesidades. Solo debe comunicarse, consultar y elegir el mejor para usted.

La Agencia de Seguros Falabella cuenta con distintos puntos a nivel nacional en las Tiendas Falabella, Homecenter y en algunos Makro del país, por lo que adquirir el Seguro de Auto contra Todo Riesgo es posible desde cualquier rincón colombiano. Sin embargo, puede hacerlo físicamente, por teléfono y/o internet.

Si quiere conocer todos los beneficios que tiene La Agencia de Seguros Falabella para su auto y para usted puede ingresar a la página web de la compañía y ver todo el portafolio donde podrá encontrar seguros de vida, salud, hogar, entre otros, adicionales al seguro de auto todo riesgo.