El actor de 'La vendedora de rosas' que ahora está en silla de ruedas

John fredy Ríos más conocido como chocolatina, actor natural de la #lavendedoraderosaspelicula. Quien aún vive y se encuentra en silla de ruedas debido a un ataque con arma de fuego . Que Dios te bendiga pues amigo. Feliz día mi gente linda!!!… se les quiere y lo saben . 🌹❣😘🌹😘🌹