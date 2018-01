Ministerio de Cultura dará dinero a estudiantes colombianos en el exterior

A través del Programa Nacional de Estímulos, que abrió más de 150 convocatorias los primeros días de enero para colombianos interesados en el arte y la cultura, 20 estudiantes del país que ya estén aceptados para empezar estudios en alguna universidad del exterior o que estén cursando algún proceso de educación formal de pregrado o posgrado en una institución debidamente certificada se harán acreedores a $25 millones cada uno para cubrir gastos de manutención.

Cabe aclarar que los estudios aceptados deben estar relacionados con las áreas artísticas y culturales que el Ministerio de Cultura especifica en la convocatoria: artes visuales, danza, literatura, música, primera infancia, teatro y circo, arte y ciencia, bibliotecas, cinematografía, comunicaciones, emprendimiento cultural, fomento regional, patrimonio cultural, poblaciones o proyectos museológicos.

Le puede interesar: El abecé de los estímulos económicos para artistas, investigadores y gestores culturales.

Entre los requisitos para postularse a este apoyo económico están los siguientes: ser ciudadano colombiano y no tener otra ciudadanía en el país en el que va a estudiar, haber sido admitido en el proceso de formación en el exterior, iniciar estudios en el segundo semestre de 2018 (si aún no ha empezado), pertenecer a los estratos 1, 2, 3 o 4 en Colombia, no haber sido beneficiario de otra beca de manutención para el mismo estudio y no tener ni estar tramitando la ciudadanía en el país elegido para estudiar.

Quienes cumplan con estos requerimientos y deseen participar por uno de los estímulos tendrán plazo para presentar los documentos requeridos hasta el 2 de abril de 2018, con posibilidad de hacerlo vía internet. Los resultados se darán a conocer el 29 de junio. Todos los detalles de esta convocatoria los encuentra en la página 65 de este manual.

