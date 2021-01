Algunas mujeres de nacionalidad venezolana se han visto obligadas a vender su cuerpo para obtener dinero para sobrevivir. El drama de las mujeres migrantes; algunas han llegado a vender su virginidad.

En medio de esta situación muchas de ellas terminan siendo engañadas, maltratadas, o embarazadas, según testimonios de varias de ellas.

Frente a esta problemática, el cronista callejero de Testigo Directo, Raúl Arévalo, hizo una investigación sobre lo que le ocurre a algunas mujeres migrantes en las calles de la ciudad de Bogotá.

En dicha investigación se puede escuchar la historia de una joven de 18 años de edad que vendió su virginidad por $30.000 y quedó embarazada.

"Eso nada más me alcanzó para la comidita de una semanita haciendola rendir. Me acuerdo que igual tenía que salir a pedir y la gente me insultaba por ser tan niña y estar embarazada", comentó la joven al citado medio.

El drama de las mujeres migrantes; algunas han llegado a vender su virginidad

La joven cuenta que el hombre con quien sostuvo la relación sexual simplemente terminó y salió del lugar, y no ha vuelto a saber nada de él.

Por otro lado Laura, quien también tuvo que vender su cuerpo, dice que todos los días le pide perdón a Dios por lo que hizo, porque "en la Biblia dice que uno no debe vender su cuerpo".

"La palabra de Dios dice, -pide que yo te ayudaré-, pero yo en ese momento me sentía tan agobiada, sentía tantas cosas", cuenta la mujer.

El video es una excelente muestra el calvario que vive la población migrante, y en este caso, de las mujeres que tienen que hacerse cargo de ellas mismas y de sus hijos, en medio de la difícil situación.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.