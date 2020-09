El transporte aéreo volvió a operar este martes rutas nacionales en Colombia después de más de cinco meses de paralización por la pandemia de coronavirus, medida que las autoridades esperan que contribuya a reactivar al sector turístico. (Video) Tras cinco meses paralizados las aerolíneas y el turismo vuelven a operar en Colombia.

Según el presidente colombiano, Iván Duque, el país comenzó hoy una etapa de "aislamiento selectivo" en la que si bien Colombia da sus primeros pasos para retomar la vida como la había dejado en marzo, todavía se mantienen algunas de las restricciones de la cuarentena con el objetivo de seguir controlando el coronavirus.

"En la nueva fase que iniciamos queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero, por ahora, no es el patrón general", expresó el jefe de Estado.

A la fecha, señaló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades han habilitado a 308.553 empresas de los sectores de manufactura, comercio y servicios a retomar sus actividades porque cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos para operar.

La mayoría de esas compañías están en Bogotá (72.382) y en los departamentos de Antioquia (57.565), Valle del Cauca (25.274), Santander (21.741) y Atlántico (15.075).