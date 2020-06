Un joven que estaba utilizando su dron por diversión grabó de casualidad a un tiburón en la Bahía de Plettenberg (Sudáfrica). (Video) Un tiburón acecha a surfistas desprevenidos en el océano.

La toma aérea muestra al escualo, presumiblemente un tiburón blanco, nadando debajo de seis surfistas y un kayakista. Ninguno parece darse cuenta que el peligroso animal está acechándolos.

Cuando una ola se aproxima a ellos, la aleta del tiburón rompe la ola y alcanza a sobresalir ligeramente en la superficie. Además, el padre de Zach Berman, el joven que filmó el momento, alertó a los socorristas desde la orilla.

Ellos despejaron el área y entraron a ayudar a salir rápido a los surfistas, según medios locales. "Cuando el tiburón ya estaba debajo de sus tablas, los socorristas aún no habían llegado" cuenta Berman".

El video original fue publicado por el Instituto Nacional de Rescate Marítimo (NSRI) en su cuenta de Twitter. Acompañó el video con una advertencia de seguridad para los bañistas de la región.

Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc

— Sea Rescue South Africa (@NSRI) June 23, 2020