Con el paso de los años, los vehículos agregan elementos que buscan aumentar más la seguridad de los conductores y pasajeros. (Video) Piloto automático de un vehículo esquiva un animal a alta velocidad sin perder el control.

Uno de los nuevos sistemas de seguridad es la implementación del sistema de piloto automático. Este sistema permite a algunos vehículos maniobrar por si mismos en caso que el conductor se duerma o, por alguna razón, no pueda controlar el carro.

Los vehíuclos Tesla son grandes pioneros en cuanto al sistema de piloto automático. Recientemente, un video de un Tesla esquivando a un cerdo en plena carretera se hizo viral en redes sociales.

Pranay Pathole, usuario hindú, compartió en su cuenta de Twitter el video en cuestión. Se puede apreciar como, en medio de la noche, el vehículo es capaz de cambiar la dirección para esquivar el animal.

El hecho de que el piloto automático esquive el obstáculo a gran velocidad a mitad de la noche ya es sorprendente de por sí. Sin embargo, también llama mucho la atención la forma como el vehículo vuelve a su trazada ideal sin perder el control ni accidentarse.

En el post original, el usuario menciona a Elon Musk, cofundador de Tesla Motors. Sorpresivamente, Musk respondió diciendo que para eso estaban creados esos sistemas de piloto automático.

Autopilot prime directive is: don’t crash. What seems fast to humans is slow to a computer. 360 degree low light vision & sonar, plus forward radar enable to be superhuman. Upcoming software upgrades will increasingly show the potential.

— Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2020