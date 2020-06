El Golden Gate Bridge es la estructura más icónica y reconocida de la ciudad de San Francisco (California). (Video) El curioso sonido que emite el puente Golden Gate y se escucha a kilómetros de distancia.

El puente fue inaugurado en el año 1937 y por primera vez en sus años de existencia, su estructura emite un sonido bastante misterioso.

Varias grabaciones de ciudadanos cerca del puente muestran el incesante silbido agudo que emana desde la estructura.

El sonido es audible incluso a varios kilómetros de la estructura. En un video es específico se alcanza a oír el sonido cuando el puente no es visible desde el lugar donde se está grabando.

Según medios locales, el efecto se debe a la instalación de una barandilla de protección en el puente.

Anthony J.:

“Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn’t take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it’s so trippy. It hurts the ears and unbearable it’s that loud.” pic.twitter.com/GWdVia1GNS

— Mark Krueger (@markkrueg) June 6, 2020