Las protestas en Hong Kong contra el Gobierno chino se reactivaron durante el mes de mayo. (Video) Sopladores de hojas: la nueva forma de combatir gases lacrimógenos en Hong Kong.

Varias medidas tomadas desde China que afectan a la región semiautónoma. Una de ellas es la llamada "ley de seguridad nacional".

Esta ley, recientemente aprobada por la Asamblea Popular Nacional de China, es vista por los ciudadanos hongkoneses como el "fin" de la ciudad semiautónoma.

La oposición prodemocracia hongkonesa teme que esto se traduzca en un recorte de derechos.

Esta ley, además de una que busca criminalizar los desplantes al himno nacional chino, han desatado varias protestas de la ciudadanía.

Las autoridades han reaccionado reprimiendo las protestas, pero los manifestantes cada vez buscan ingeniosas formas de defenderse de la policía.

Una de ellas ha sido el uso de sopladores de hojas para diseminar el gas lacrimógeno arrojado por las autoridades.

Varios videos compartidos por grupos activistas en la ciudad muestran a los manifestantes usando estos sopladores para alejar de ellos los gases.

First time ever #HongKongProtesters have used a leaf blower to tackle tear gas. Clearly a new tactic unlocked. pic.twitter.com/pw8GM72jyV

Esta arma química ha sido bastante usada por el Cuerpo de Policía de Hong Kong para dispersar a los protestantes. Ellos también han respondido con usando lasers para dañar cámaras de vigilancia y dispositivos de reconocimiento facial.

Hong Kong protesters are on another level when it comes to finding clever ways to deter from the fascist ways of subduing protests. Here's another link of them using laser points to scramble the government's facial recognition system. https://t.co/0sap06Vn2a

— Joel (@baguettemethat) May 29, 2020