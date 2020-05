Susanta Nanda es un oficial del Servicio Forestal Indio que grabó a una adulta mayor agarrando a una cobra. (Video) La anciana que manipula sin miedo a una serpiente viva.

El video grabado por el oficial muestra a la anciana caminando por la calle. En su mano derecha, la mujer lleva una cobra viva agarrada de la cola.

El video ha llamado la atención en redes sociales y cadenas televisivas locales. Es el caso de la cadena NDTV. El hombre que grabó el video lo subió a su cuenta de Twitter acompañado del texto "Abuela, esa no es la forma de tratar a una cobra".

Grandma that’s not the way to treat a COBRA😳 pic.twitter.com/RkQg8gdBQk

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020