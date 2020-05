La situación epidemiológica en Europa mejora de manera significativa. Francia no ve motivos para que sus ciudadanos no viajen al exterior en el futuro.

En Francia, al igual que las cifras en los demás países que se vivió una situación crítica, la situación mejora bastante.

Su punto más crítico en abril llegó a registrar 32.300 hospitalizados por COVID-19. Actualmente, esa cifra ha disminuido casi a la mitad. Además, en las últimas 24 horas registró 82 personas fallecidas por el virus.

Francia no ve motivos para que sus ciudadanos no viajen al exterior en el futuro

Ante la mejora de la situación, el Gobierno francés piensa que "no hay razón" para que los franceses no vayan de vacaciones a España.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, fue quien dio esta declaración en una entrevista a la emisora "France Inter".

Las declaraciones de Le Drian se contradicen con las de su colega de Transición Ecológica, Elisabeth Borne. La ministra desaconsejó a los franceses ir de vacaciones a España por lo "contradictorio" de la posición de las autoridades españolas.

Sin embargo, Le Drian enfatizó que "en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda". Luego, con el previsible avance positivo frente a la pandemia, "no hay razón para no ir".

Además, añadió que espera al mismo tiempo que los turistas de otros países vuelvan a Francia, y que van a trabajar para que eso sea posible.

EFE