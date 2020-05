Un joven Leopardo quería cazar a un puercoespín aprovechando la soledad de la noche. (Video) ¡Nadie se lo esperaba! El inesperado resultado de un choque entre un leopardo y un puercoespín.

El hecho ocurrió en la reserva de Katarniaghat (Uttar Pradesh, India). Ramesh Pandey, un oficial del Servicio Forestal de India, fue testigo directo del encuentro entre los dos animales.

El oficial grabó desde su vehículo la forma en la que el joven felino se acercaba lentamente al roedor.

El puercoespín intenta alejarse ligeramente pero el leopardo lo sigue. Cuando ya está lo suficientemente cerca del roedor, lanza el zarpazo.

El hábil puercoespín le da la espalda rápidamente y eriza las espinas. Esta postura de espaldas al cazador es su mecanismo de defensa direccionar sus púas hacia él.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020