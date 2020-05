Durante la pandemia de coronavirus, varios animales se han tomado lugares urbanos. (Video) Cientos de cabras se pasean por un barrio residencial y se comen los jardines.

A las ovejas en Turquía, chigüiros en campos de golf en Bolivia, cabras en las calles de Gales y ciervos en Japón ahora se suman las cabras.

En San José (Califonria), un ciudadano llamado Zach Roelands compartió un video de un grupo muy numeroso de cabras paseándose por un barrio residencial.

Según cuenta, regresó de la tienda a su hogar cuando vio que "todas las cabras habían atravesado la cerca".

Estos animales, según Roelands, son encerrados con cercas varias veces durante el año. Esto con el objetivo de limpiar las zonas campestres en las que habitan, en las afueras de la ciudad.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020