En la noche de este martes 5 de abril, un rascacielos se vio afectado por las llamas. (Video) Un gran incendio consume un rascacielos de 48 pisos en Emiratos Árabes.

El incendió inició después de las 9:00 P.M (hora local) en la ciudad emiratí de Sharjah, a las afueras de Dubai.

Varios escombros ardientes cayeron desde las alturas del rascacielos Abcco Tower, de 48 pisos de altura. Vehículos cercanos al edificio sufrieron algunos daños. El edificio fue inaugurado en el año 2006.

Según el medio Khaleej Times, al menos cinco edificios cercanos fueron evacuados por las autoridades.

Para extinguir el fuego se necesitó de un gran trabajo. Se usaron varios drones y también aproximadamente una docena de camiones de bomberos y decenas de efectivos.

Tomó alrededor de tres horas de arduos trabajos para apagar al rascacielos envuelto en llamas.

#Sharjah Civil Defence firefighters are close to overpowering the blaze. But the tower seems badly damaged by the #fire https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/EG07xsatoz

— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020