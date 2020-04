Se trata de una bebé de Zaragoza, España, que tiene encantados a los internautas con las quejas sobre su "abrumadora" vida. "No me da la vida, estoy muy ocupada": la explicación de bebé de tres años para no hacer deberes.

Se llama Sofía Pinzón, tiene apenas tres años de edad, y se ha ganado a los espectadores gracias a su frescura y desparpajo.

En la grabación, la menor, que se encuentra desayunando en la terraza con su padre, Carlos Pinzón, responde muy resuelta a la pregunta de si tiene que hacer deberes.

"No me da la vida, estoy muy ocupada": la explicación de bebé de tres años para no hacer deberes

“No quiero más deberes. Qué no quiero”, dice. “Que no quiero y ya está porque es que no me da la vida. Estoy muy liada (ocupada)”, asegura al tiempo que añade que no le gustan. “Paso de mis deberes, es que tengo que pasar”, concluye.

"Fue muy espontáneo, era sábado por la mañana y le pregunté que qué tenía hacer y respondió así”, relata su padre a un medio de comunicación local.

El padre también afirmó que no es que la pequeña tenga muchos deberes, apenas algunas actividades de preescolar, pero sus hermanos de 11 y 15 años sí los tienen, así que cree que se estaba inspirando en ellos.

