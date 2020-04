Este 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, la clásica serie animada de la familia amarilla más famosa del mundo. Disney liberó por tiempo limitado corto de Los Simpsons por su cumpleaños.

Por esta razón, y como parte del cumpleaños 35 de la serie, Disney Plus dio a conocer un corto animado protagonizado por Maggie Simpson, que de podrá ver online por tiempo limitado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el servicio de streaming liberó por 24 horas un cortometraje exclusivo titulado Playdate with Destiny (Jugando con el destino) en el que se puede ver a la más pequeña de la familia Simspon lidiando con este, y con su padre, para poder ver a un bebé que le ha robado el corazón.

Se trata del primer producto de Los Simpson, después de que Fox pasara a formar parte de Disney.

Sin más, a continuación el cortometraje:

The clock starts now! For 24 hours, you can watch Maggie Simpson in “Playdate with Destiny” right here on @DisneyPlus Twitter. pic.twitter.com/SfuUNQGVAQ

— Disney+ (@disneyplus) April 19, 2020