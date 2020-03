(Video) ¡Insólito! Pasajero lame sus dedos y se limpia en uno de los pasamanos

Usuarios de redes sociales condenaron el acto a pesar de que el hombre aseguró que se trataba de una broma. (Video) ¡Insólito! Pasajero lame sus dedos y se limpia en un pasamanos del metro de Hong Kong.

Un pasajero identificado como Joel Werner lamió sus dedos y se limpió en un pasamanos del metro de Hong Kong (China) a pesar de todas las medidas de higiene que se recomiendan para sobrellevar la crisis ocasionada por el brote de coronavirus.

Werner aseguró que se trataba de una broma para realizar una parodia y mostrar a los demás los peligros de las noticias falsas. Asimismo, aseguró que existe un segundo video en el que aparece desinfectando la barra.

Sin embargo, el hombre, un administrador de fondos de cobertura, ofreció disculpas públicas a través de su cuenta de Facebook.

"Ahora me doy cuenta de que no debí haber hecho eso. Una pandemia global no es un asunto de risa", escribió Werner tras reiterar que limpió la superficie antes y después de grabar la acción.

Sin embargo la Policía lo está buscando para tomar acciones pertinentes.