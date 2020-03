Italia se convirtió rápidamente en el nuevo foco de coronavirus a nivel mundial. (Video) Italianos cantan su himno desde los balcones para acompañarse en la cuarentena.

En Italia se decretó la cuarentena total. Nadie puede salir ni entrar del país a menos que sea estrictamente necesario.

El encierro ha desesperado a los ciudadanos, que solo pueden estar con sus familias. Es por eso que han empezado a unirse para cantar desde sus hogares.

El video se ha hecho viral en redes sociales. Aparentemente en Roma, los italianos de edificios contiguos ponen a todo volumen el himno nacional y lo cantan juntos.

Actualmente, Italia se ha convertido en el segundo país con más casos positivos de COVID-19. Su tasa de mortalidad es la más elevada de todos los países.

Mientras en China la tasa de mortalidad se estima en 3.8%, en España de 2.8% y en Corea no llega al 1%, en Italia la tasa asciende hasta el 6.7%.

No es el único video que se ha difundido de italianos cantando. Otro video grabado en Siena muestra como durante la noche los ciudadanos cantan la canción "Viva la nostra Siena".

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020