El COVID-19 que ha contagiado personas en más de 100 países tiene en pánico a la gente. (Video) Miedo al coronavirus ocasiona pelea entre mujeres por papel higiénico.

Si bien su mortalidad es menor al 4% de las personas que se contagian, se ha creado bastante pánico alrededor del virus.

Una consecuencia del miedo generado se refleja en la compra de suministros. El temor a contagiarse ha llevado a la gente a comprar de más pensando en una crisis a futuro.

This is Australia right now. Ppl are actually going crazy. Who the hell needs 3600 rolls of toilet paper??? #toiletpapergate pic.twitter.com/4d5LowsvEo

