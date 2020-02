(Video) Detienen a hombre que apuñaló a otro en mezquita de Londres.

Las autoridades de Londres detuveron un individuo acusado de apuñalar a otro en una mezquita del centro de Londres.

La persona que sufrió el ataque sería el almuédano de la mezquita, de unos 70 años. Esta persona es la encargada de convocar a voz la oración dentro del templo religioso.

El almuédano habría sido apuñalado a la altura del cuello y trasladado a un hospital cercano, según The Guardian. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que se encuentra fuera de peligro.

#INCIDENT Police were called to a mosque near Regents Park at 3.10pm to reports of a stabbing. A man, in his 70s, was found injured. His condition has been assessed as non life-threatening.

A man has been arrested on suspicion of attempted murder.https://t.co/K3UpX2Wyty

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 20, 2020