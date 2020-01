Más de un millar de alcaldes y cerca de 30 gobernadores colombianos asumen este miércoles sus cargos para el periodo de cuatro años que finalizará el 31 de diciembre de 2023. La nueva alcaldesa de Bogotá habla sobre el derecho a la protesta social

"Esta ciudad nos está hablando. Cada calle, cada plaza y cada parque habla, canta, se mueve para demandar la ciudad y el país que sueña y se merece la ciudadanía del siglo XXI", afirmó López, de 49 años, quien subrayó que su Gobierno es parte de "los movimientos ambientalistas y animalistas" que reclaman cambios.

En noviembre pasado decenas de miles de colombianos acataron un llamamiento de las centrales obreras para salir a las calles a exigir cambios en la política económica y social de Duque, lo que se transformó en un movimiento popular que durante tres semanas mantuvo vivas las protestas en Bogotá y otras ciudades.

"No vamos a permitir que nos roben la esperanza, no vamos a permitir que nos roben más vidas de esta nueva generación que hoy sale a la calle a pedir a gritos que no los dejemos estancados en los mismos debates y protagonistas del pasado", afirmó López, quien rompió con la tradición de los alcaldes de Bogotá de jurar el cargo en la céntrica Plaza de Bolívar y lo hizo en un pícnic en el Parque Simón Bolívar, al que llegó en bicicleta.

