En la autopista que conduce a la ciudad de Beijing, Shanghái, China, un camión cisterna se volcó por esquivar un automóvil particular que se había quedado barado y no tenía señales de advertencia. (video) Un camión cisterna se vuelca por esquivar un carro que estaba varado en la via

Una cámara de seguridad deja ver el momento exacto de cómo el camión que transportaba 32 toneladas de gasolina esquivó al carro, por el impulso y el peso que llevaba no logró mantener el equilibrio y metros adelante se volcó.

A pesar de la gran maniobra de la persona que manejaba el camión alcanzó a chocar el carro.

Las autoridades afirmaron que las personas no sufrieron heridas de gravedad y además de eso la gasolina que fue derramada por el camión no presentó peligro de un incendio.

