El brutal asesinato conocido este lunes de la candidata liberal, Karina García Sierra y cinco personas más que la acompañaban en la localidad de Suárez. Asesinato de candidata a alcaldía en Cauca genera zozobra en los colombianos

Esta matanza rompió el ciclo electoral más pacífico de la historia reciente de Colombia ya que en 2018 el país vivió las dos vueltas de las elecciones presidenciales y los comicios legislativos apenas sin incidencias.

García Sierra, de 32 años y que deja un hijo pequeño, fue asesinada junto a su madre y cuatro personas más de su equipo.

Una masacre que parecía anunciada, puesto que la política liberal había advertido en un vídeo publicado el pasado 28 de agosto que había sido amenazada.

La amenaza se concretó cuando se desplazaba en un vehículo por el corregimiento de Betania, que forma parte de Suárez, departamento suroccidental del Cauca.

El vehículo todoterreno fue tiroteado y posteriormente incendiado por lo que los restos de García Sierra y sus acompañantes fueron encontrados calcinados.

En su vídeo, García Sierra denunciaba que la publicidad de su candidatura estaba siendo objeto de ataques en Betulia.

Varios miembros de su campaña habían sido interceptados por "cuatro sujetos armados de un grupo al margen de la ley" que aseguraron tener "orden directa" de no permitirla en ese corregimiento.

Eso llevó a su padre, Orlando García, a afirmar que las denuncias de su hija sobre amenazas recibidas, que "podrían venir de contradictores políticos y seguidores de los contradictores que se habían empeñado en dañar la publicidad", fueron ignoradas.

"A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado", dijo García.

Según las autoridades, en la emboscada también murieron Aidé Tróchez, representante de la Mesa de Víctimas; Héctor González y Lavedis Ramos, una mujer seguidora de la campaña.

Precisamente el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó en una rueda de prensa que en Suárez delinque un grupo de disidentes bajo el mando de un hombre identificado por el alias de "Mayimbú".

Este individuo comanda "una cuadrilla" que se conoce "como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos" por lo que el Gobierno trabaja con la hipótesis de que esos grupos son los responsables del asesinato de García Sierra y su equipo.

EFE