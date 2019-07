Consejo de Seguridad de ONU llega al país para verificar los avances del acuerdo de paz

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, consideró este martes que la visita que harán al país esta semana los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU es una oportunidad para que conozcan sobre el terreno los avances del acuerdo de paz que se firmó con las FARC en noviembre de 2016.

"El Gobierno del presidente Iván Duque recibe la visita del Consejo de Seguridad con gran satisfacción y considera que será otra oportunidad para que los representantes de los países que lo integran conozcan, de primera mano, los avances que se han logrado gracias al impulso que se ha imprimido a la implementación a lo largo de los últimos 11 meses", dijo Trujillo en rueda de prensa.

Según el canciller, el Gobierno espera que las apreciaciones de los miembros del Consejo de Seguridad sobre la visita "sean planteadas el próximo 19 de julio en Nueva York durante la presentación del Informe de la Misión de Verificación (del acuerdo de paz), correspondiente al segundo trimestre del año".

El pasado 26 de junio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció que visitará Colombia entre el 11 y el 14 de julio como apoyo explícito al proceso de paz en el país y en respuesta a una invitación que el canciller colombiano hizo en abril.

Además de apoyar la implementación de la fase final del acuerdo, entre los objetivos del viaje también están "observar la misión de paz de Naciones Unidas en Colombia y comprender mejor las prioridades y preocupaciones de las partes del acuerdo de paz y de otros actores en el proceso", explicó el embajador peruano, Gustavo Meza-Cuadra.

De la visita harán parte los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China -en calidad de permanentes-, así como los rotatorios: Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Sudáfrica.

Durante este viaje, que también incluye a funcionarios de la Secretaría General de la ONU, los miembros del Consejo de Seguridad sostendrán reuniones con el presidente Duque, ministros, consejeros presidenciales y otros altos funcionarios del Gobierno.

También se entrevistarán con congresistas, representantes de organizaciones no gubernamentales, miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, representantes del partido FARC y de las 26 agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen presencia en el país.

Adicionalmente se tiene prevista la visita de los miembros del Consejo de Seguridad a uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde los exguerrilleros permanecen tras la firma de la paz.

