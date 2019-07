Colombiamoda apuesta por la cuarta revolución industrial

View this post on Instagram

#Colombiamoda2019 se transforma y el consumidor final será uno de los protagonistas. En #ColombiamodaDigital podrás vivir experiencias en línea de la mano de importantes marcas para interactuar con sus comercios electrónicos, redes sociales y actividades digitales. @grupoexito nos cuenta sobre la importancia del mundo digital como base de la estrategia omnicanal de las marcas… • • Este 23, 24 y 25 de julio vive junto a nosotros los 30 años de #Colombiamoda2019 .