La casa en Salvador de Bahía, donde el cantante grabó el video 'They Don’t Care About Us', está ajada pero todavía se mantiene en pie.

A diario es visitada por turistas curiosos que aseguran haber sentido la presencia del Rey del pop, mientras se escucha su famosa canción en todos los rincones.

Algunos lugareños le sacan provecho a la casa vendiendo algunos artículos de la leyenda musical.