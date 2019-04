¡Atención! Aumenta la tensión tras liberación de Leopoldo López

View this post on Instagram

Pueblo de Venezuela: ¡vamos a la calle! _ Fuerza Armada Nacional ¡a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible! _ Ustedes han tomado la decisión correcta y cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución y con la certeza de estar del lado correcto de la historia. _ Ahora, salgamos juntos a las calles a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos vayamos a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. _ En mi canal de InstagramTV se encuentra el mensaje completo para todo el Pueblo de Venezuela.