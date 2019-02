Hobbs y Shaw, la nueva apuesta de la saga de acción estadounidense se estrenará el próximo 2 de agosto del presente año.

En esta ocasión sin los protagonistas de las versiones anteriores como Dominic Toretto (Vin Diesel), el fallecido Paul Walker (Brian O'conner), Mia Toretto (Jordana Brewster) y Leticia Ortiz (Michelle Rodríguez).

La franquicia apuesta en esta ocasión por Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Deckard Shaw (Jason Statham) quienes en las anteriores películas se han caractetizado por no llevarse bien y menos trabajando en equipo.

Sin embargo se intuye que tendrán que lidiar para poder combatir al nuevo enemigo.

De este modo cabe recordar que 'La Roca' (Dwayne Johnson) confirmó que no participará en 'Rápidos y Furiosos 9', aunque no descartó aparecer en la versión número 10 (2021) o el en spin off femenino que prepara la franquicia.

Video: Mire aquí el primer trailer de 'Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw'