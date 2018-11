Misteriosa roca espacial con forma de cigarro podría ser una nave alienígena.

Las imágenes de una misteriosa roca espacial 'Oumuamua' fueron descubiertas hace un año por un telescopio de la Universidad de Hawai.

Los investigadores de la Universidad de Harvard consideran que Oumuamua podría ser una nave espacial OVNI, "una sonda enviada intencionalmente a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena".

"Cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece", señaló Abraham Loeb, director del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard.

Los invetigadores señalaron que este no sería el primer objeto interestelar que descubren paseándose en el Sistema Solar.

Pero sí el que presenta datos diferentes y al que no estaban acostumbrados los astrónomos.

En 2018, los astrónomos descubrieron que ‘Oumuamua’ estaba impulsado por algo más que la gravedad.

En principio, pensaban que era algo que encajaba con la actividad de un cometa, pero rápidamente los datos empezaron a descuadrar.

El objeto no se frenaba (como esperaban), sino que iba cada vez más rápido; a diferencia de todos los cometas que habían observado antes, no tenía cola y la velocidad de su giro no parecía alterarse.

Fuente: Xataka

