¡Mire la curiosa reacción de un gato cuando le tocan piano!

Sosyal medyanın hep kötü tarafları yok tabiki.. ☺ Geçen sene bu zamanlar bu videoyu paylaşmamla başlayan süreçte, dünyanın her yerinden birçok iyi insan tanıdım. Brezilya, Rusya, İspanya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya'dan insanlar tanıdım. Farklı ülkelerden, birçok gazete ve televizyonla röportajlar yaptık. Ruhen ve fiziken yorulduğumu hissettiğimde, dünyanın bambaşka yerlerinden farklı insanların mesajları, düşünceleri güç oldu bana. Hiç tanışmasak bile beni sevdiğini söyleyen, uzaktan da olsa harika mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim.. Bu videoyu 3. Defa paylaşıyorum ama geçmişte paylaştıklarım açılmıyormuş bazı kişilerde. Ve sizlerle tanışmama vesile olan ilk video olduğu için benim için de anlamı çok büyük. Hepinizi çok seviyorum, iyiki varsınız 🙏🙏 . Of course, social media is not always about bad thing☺ This time last year, I shared this video and a process that introduced me to the lots of good people from all over the world began. I’ve met people from Brazil, Russia, Spain, Canada, the US, Germany, Italy, and Japan etc. I gave interviews to the various newspapers and television channels from several countries. When I feel too tired, mentally and physically, I braced up with the supportive messages and thoughts of those different people from all corners of the world. I’d like to thank you all for your kind messages and love even though we’ve never met in real life. I am sharing this video for the third time because, as I’ve been told, there are people who cannot watch it via the previous versions. Since it’s the first-ever video that introduced us, it is something really meaningful for me. I love you all, I am so glad I have you 🙏🙏

