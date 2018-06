Video: Anciano abofetea a mujer porque no le quiso ceder el asiento

Un anciano en China abofeteo a una mujer en el metro por no cederle el asiento en un vagón abarrotado de personas.

Como se observa en las imágenes, que han generado todo tipo de reacciones, el hombre se acerca a la mujer y le reclama que le ceda el asiento. Al ver que no se lo iban a dar, el anciano se enoja y abofetea a la mujer, quien no se quedó tranquila con la agresión y se puso de pie, pero no para cederle el asiento.

Al final este tuvo que resignarse a viajar rodeado de miradas y sin poder sentarse.